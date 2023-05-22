Липкина Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Липкин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Липкин Гаврила Григорьевич

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1818

Сын: Липкин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Липкин Гаврила Григорьевич

Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Гаврила Григорьевич

Смерть
Неизвестно