Липкина Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Липкин Гаврила Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Липкин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Липкин Гаврила Григорьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно