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Липкин Иван Гаврилович

Место рождения

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Липкин Гаврила Григорьевич

Мать: Липкина Федосья Васильевна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Липкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Липкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Липкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Липкина Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Липкина Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Липкин Иларион Иванович

Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Лукерья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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