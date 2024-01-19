Липкин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Липкина Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Липкина Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Липкина Лукерья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно