Фоломеева (Люкшина) Тамара Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1932
Дата смерти?.09.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932
Рождение ребёнка
1952
Сын: Невзоров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Невзоров Василий
Рождение ребёнка
14.06.1967
Дочь: Честных Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Фоломеев Юрий Федорович
Бракосочетание
1978
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невзоров Василий
Смерть
?.09.1994