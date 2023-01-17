Фоломеева (Люкшина) Тамара Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломеева (Люкшина) Тамара Порфирьевна

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Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.09.1932

Дата смерти

?.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1932

Отец: Люкшин Порфирий Васильевич

Мать: Люкшина Екатерина Герасимовна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Невзоров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Невзоров Василий

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1967

Дочь: Честных Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Фоломеев Юрий Федорович

Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
1978

Муж: Фоломеев Юрий Федорович

Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невзоров Василий

Смерть
?.09.1994
Электросталь, Электросталь, Московская область
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