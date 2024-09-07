Рыжов Петр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1833 ст.
Дата смерти06.05.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1833 ст.
Отец: Рыжов Петр Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Ольга Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Мавра Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1849 ст.
Сын: Рыжов Алексей Петров
Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова
Рождение ребёнка
10.01.1851 ст.
Сын: Рыжов Михаил Петров
Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова
Рождение ребёнка
01.06.1853 ст.
Сын: Рыжов Петр Петров
Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.
Сын: Рыжов Иосиф Петров
Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова
Рождение ребёнка
11.04.1863 ст.
Сын: Рыжов Василий Петров
Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова
Рождение ребёнка
07.06.1865 ст.
Сын: Рыжова Ольга Петрова
Мать ребёнка: Рыжова Ольга Архипова
Рождение ребёнка
01.05.1867 ст.
Сын: Рыжов Николай Петров
Мать ребёнка: Рыжова Ольга Архипова
Бракосочетание
03.07.1870 ст.
Смерть
06.05.1879 ст.
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия