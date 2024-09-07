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Рыжов Петр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1833 ст.

Дата смерти

06.05.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1833 ст.

Отец: Рыжов Петр Семенов

Мать: Рыжова Пелагея Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Ольга Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Мавра Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширина Любовь Степанова

Рождение ребёнка
06.02.1849 ст.

Сын: Рыжов Алексей Петров

Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова

Рождение ребёнка
10.01.1851 ст.

Сын: Рыжов Михаил Петров

Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова

Рождение ребёнка
01.06.1853 ст.

Сын: Рыжов Петр Петров

Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова

Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.

Сын: Рыжов Иосиф Петров

Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова

Рождение ребёнка
11.04.1863 ст.

Сын: Рыжов Василий Петров

Мать ребёнка: Рыжова Мавра Якимова

Рождение ребёнка
07.06.1865 ст.

Сын: Рыжова Ольга Петрова

Мать ребёнка: Рыжова Ольга Архипова

Рождение ребёнка
01.05.1867 ст.

Сын: Рыжов Николай Петров

Мать ребёнка: Рыжова Ольга Архипова

Бракосочетание
03.07.1870 ст.

Жена: Каширина Любовь Степанова

Смерть
06.05.1879 ст.
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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