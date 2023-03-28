Демин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: Демина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: неизвестно Александровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно Александровна
Смерть
Неизвестно