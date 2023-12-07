Рыданных Иван Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыданных Иван Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Рыданных Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Рыданных Козма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Рыданных Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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