Рыданных Иван Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Рыданных Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Рыданных Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно