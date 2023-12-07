Рыданных Трифон 1623 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыданных Трифон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1623

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1662 г.р.
1681 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1623

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Рыданных Иван Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Рыданных Козьма Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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