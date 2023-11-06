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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1995
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Алексей
Дети
Татьяна
1955 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1955
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка:
Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Алексей
Смерть
1995
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