Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1955 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1955

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
1995
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