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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1955
Пол
Женский
Отец
Алексей
Мать
Анна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955
Отец:
Алексей
Мать:
Анна
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