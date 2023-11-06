Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955

Отец: Алексей

Мать: Анна

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