Маругин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лопашева Вера Степановна
Мать ребёнка: Маругина Анна Кондратьевна
Гончаровка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Смерть
Неизвестно