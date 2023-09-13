Дьячков Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьячков Ефим Онуфриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1895
Сын: Дьячков Федор Владимирович
Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Митрофановна
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно