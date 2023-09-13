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Дьячков Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьячков Ефим Онуфриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1895

Сын: Дьячков Федор Владимирович

Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Митрофановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Дьячкова Гликерия Митрофановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Гликерия Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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