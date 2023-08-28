Росихина Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Росихин Савелий Никифоров
Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Никифорова
Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров
Смерть
После 1850