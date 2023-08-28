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Росихина Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Росихин Ермил Никифоров

Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Росихин Ефрем Никифоров

Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Росихин Матвей Никифоров

Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Росихин Савелий Никифоров

Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Никифорова

Отец ребёнка: Росихин Никифор Петров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1850
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