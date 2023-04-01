Черный Геннадий Альфинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.09.1965
Дочь: Головчанская Ирина Гендриховна
Мать ребёнка: Черная Антонина Васильевна
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сачко Елена Гендриховна
Мать ребёнка: Черная Антонина Васильевна
Смерть
Неизвестно