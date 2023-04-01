Черный Геннадий Альфинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черный Геннадий Альфинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942

Отец: не указан

Мать: Черная Ефросиния Павловна

Рождение ребёнка
22.09.1965

Дочь: Головчанская Ирина Гендриховна

Мать ребёнка: Черная Антонина Васильевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сачко Елена Гендриховна

Мать ребёнка: Черная Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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