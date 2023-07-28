Борисов Василий
Место рождения
Дата рождения24.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1881
Отец: Борисов Евсей
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1906
Сын: Борисов??? Степан
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
24.12.1907
Сын: Борисов Иоанн
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно