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Борисов Василий

Место рождения

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1881

Отец: Борисов Евсей

Мать: Матрона

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Дарья

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Борисов??? Степан

Мать ребёнка: Дарья

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Борисов Иоанн

Мать ребёнка: Дарья

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно