Чепель Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепель Тимофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1875

Дочь: Боффе Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Стефанида Антиповна

Первитино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чепель Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Стефанида Антиповна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1878

Дочь: Коробанова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Стефанида Антиповна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1883

Дочь: Крутовская Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Стефанида Антиповна

Клин, Клин, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
28го Резервнаго пѣхотнаго баталіона Каталіона
Капитан
Работа или профессия
Неизвестно
Майор
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