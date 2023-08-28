Чепель Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1875
Дочь: Боффе Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Стефанида Антиповна
Первитино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Стефанида Антиповна
Рождение ребёнка
06.02.1878
Дочь: Коробанова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Стефанида Антиповна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1883
Дочь: Крутовская Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Стефанида Антиповна
Работа или профессия
Неизвестно
28го Резервнаго пѣхотнаго баталіона Каталіона
Капитан
Работа или профессия
Неизвестно
Майор