Паскидов Михаил Лаврентьевич
Место рожденияМасады, 423753, Россия
Дата рождения1930
Дата смерти?.01.1955
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Паскидов Лаврентий
Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
1951
Сын: Паскидов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Паскидова, Тебенькова Нина Васильевна
Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
08.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паскидова, Тебенькова Нина Васильевна
Масады, Илишевского района, БАССР
Смерть
?.01.1955
Масады, 423753, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Масады, 423753, Россия