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Паскидов Михаил Лаврентьевич

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Место рождения

Масады, 423753, Россия

Дата рождения

1930

Дата смерти

?.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Паскидов Лаврентий

Мать: Паскидова Дарья Поликарповна

Масады, 423753, Россия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Паскидов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Паскидова, Тебенькова Нина Васильевна

Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
1952

Жена: Паскидова, Тебенькова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паскидова, Тебенькова Нина Васильевна

Масады, Илишевского района, БАССР
Смерть
?.01.1955
Масады, 423753, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Масады, 423753, Россия
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