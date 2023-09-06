Соковиков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковиков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1960

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960

Отец: не указан

Мать: Соковикова Клавдия

Смерть
2023
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