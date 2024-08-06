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Морозов Никифор Петрович

Место рождения

Строгино

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
1786

Сын: Морозов Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
1793

Сын: Морозов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Морозов Кузьма Никифорович

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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