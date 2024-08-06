Морозов Никифор Петрович
Место рожденияСтрогино
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
1786
Сын: Морозов Филипп Никифорович
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
1793
Сын: Морозов Семен Никифорович
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Морозов Кузьма Никифорович
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Смерть
Неизвестно