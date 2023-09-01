Лохмоткин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохмоткин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Лохмоткин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Лохмоткин Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Лохмоткина N

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лохмоткин Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Лохмоткина N

Работа или профессия
Неизвестно
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