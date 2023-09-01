Лохмоткин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Лохмоткин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лохмоткин Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Лохмоткина N
Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лохмоткин Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Лохмоткина N
Работа или профессия
Неизвестно