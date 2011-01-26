Погребков Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребков Пётр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2011

Сын: Погребков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Погребкова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.2017

Сын: Погребков Руслан Петрович

Мать ребёнка: Погребкова Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребкова Елена Андреевна

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