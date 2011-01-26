Погребков Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2011
Сын: Погребков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Погребкова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.2017
Сын: Погребков Руслан Петрович
Мать ребёнка: Погребкова Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно