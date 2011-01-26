Погребкова (Климас) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1989
Рождение ребёнка
26.01.2011
Сын: Погребков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Погребков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.2017
Сын: Погребков Руслан Петрович
Отец ребёнка: Погребков Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно