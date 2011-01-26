Погребкова (Климас) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребкова (Климас) Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1989

Отец: Климас Андрей Борисович

Мать: Лукашина Екатерина Юрьевна

Рождение ребёнка
26.01.2011

Сын: Погребков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Погребков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.2017

Сын: Погребков Руслан Петрович

Отец ребёнка: Погребков Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребков Пётр Алексеевич

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