Солдатова (Лебедева) Мария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Лебедева) Мария Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Муж: Солдатов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Солдатов Федор Федоров

Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Солдатов Георгий Федоров

Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Солдатов Василий Федоров

Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Солдатов Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Солдатов Иван Федоров

Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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