Солдатова (Лебедева) Мария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Солдатов Федор Иванов
Смерть
Неизвестно