Капнист (Горленко) Пелагея Егоровна (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капнист (Горленко) Пелагея Егоровна (Григорьевна)

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Место рождения

Прилуки, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1831

Сын: Капнист Михаил Иванович

Отец ребёнка: Капнист Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1840

Дочь: Оболенская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Капнист Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капнист Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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