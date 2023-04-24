Капнист (Горленко) Пелагея Егоровна (Григорьевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1831
Отец ребёнка: Капнист Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1840
Дочь: Оболенская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Капнист Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно