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Капнист Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

28.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1831

Сын: Капнист Михаил Иванович

Мать ребёнка: Капнист Пелагея Егоровна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
05.10.1840

Дочь: Оболенская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Капнист Пелагея Егоровна (Григорьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капнист Пелагея Егоровна (Григорьевна)

Смерть
28.09.1860
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