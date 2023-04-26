Капнист Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти28.09.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1831
Мать ребёнка: Капнист Пелагея Егоровна (Григорьевна)
Рождение ребёнка
05.10.1840
Дочь: Оболенская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Капнист Пелагея Егоровна (Григорьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1860