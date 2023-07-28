Беляков Платон Евфимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Ефим Иванович
Мать: Белякова Степанида
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евфросинья Платоновна
Мать ребёнка: Белякова Парскева Степановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Беляков Евгений Платонович
Мать ребёнка: Белякова Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно