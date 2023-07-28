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Беляков Платон Евфимович

Место рождения

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Ефим Иванович

Мать: Белякова Степанида

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евфросинья Платоновна

Мать ребёнка: Белякова Парскева Степановна

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Беляков Евгений Платонович

Мать ребёнка: Белякова Надежда Степановна

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Парскева Степановна

Смерть
Неизвестно