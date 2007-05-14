Мельникова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1933
Дата смерти14.05.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1960
Сын: Мельников Юрий
Отец ребёнка: Мельников Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мельников Виктор
Смерть
14.05.2007
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Богучаровское кладбище