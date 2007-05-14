Мельникова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1933

Дата смерти

14.05.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1960

Сын: Мельников Юрий

Отец ребёнка: Мельников Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мельников Виктор

Смерть
14.05.2007
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Богучаровское кладбище