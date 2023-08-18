Мельников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1931

Дата смерти

24.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931

Отец: Мельников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Надежда

Мать ребёнка: Мельникова Зинаида

Рождение ребёнка
12.10.1960

Сын: Мельников Юрий

Мать ребёнка: Мельникова Зинаида

Смерть
24.09.1990
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Богучаровское кладбище

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