Мельников Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1931
Дата смерти24.09.1990
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931
Отец: Мельников Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Надежда
Мать ребёнка: Мельникова Зинаида
Рождение ребёнка
12.10.1960
Сын: Мельников Юрий
Мать ребёнка: Мельникова Зинаида
Смерть
24.09.1990
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Богучаровское кладбище