Чернова (Колесникова) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Колесникова) Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1986

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернов Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернов Дмитрий Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Закончила геологический факультет МГУ. Геолог, ИГЕМ АН СССР, менеджер ЦентрЭСТАГЕО
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