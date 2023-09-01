Чернова (Колесникова) Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1986
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернов Дмитрий Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернов Дмитрий Валерьевич
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Закончила геологический факультет МГУ. Геолог, ИГЕМ АН СССР, менеджер ЦентрЭСТАГЕО