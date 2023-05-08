Аюпов Касым
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Аюпов 1
Мать: Аюпова жена
Рождение ребёнка
22.01.1942
Сын: Аюпов Каюм Касимович
Мать ребёнка: Аюпова Халима Сафовна
Призыв на военную службу
28.09.1942
призван Ленинабадским РВК. Последнее письмо получено о 585 оп в октябре 42 года можно считать пропавшим без вести в январе 1943г воинское звание - красноармеец 585 стрелковый полк 213 дивизии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аюпова Роза Касимовна
Мать ребёнка: Аюпова Халима Сафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аюпов Муса Касымович
Мать ребёнка: Аюпова Халима Сафовна
Смерть
Неизвестно