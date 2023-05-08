Аюпов Касым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпов Касым

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Аюпов 1

Мать: Аюпова жена

Рождение ребёнка
22.01.1942

Сын: Аюпов Каюм Касимович

Мать ребёнка: Аюпова Халима Сафовна

Призыв на военную службу
28.09.1942
призван Ленинабадским РВК. Последнее письмо получено о 585 оп в октябре 42 года можно считать пропавшим без вести в январе 1943г воинское звание - красноармеец 585 стрелковый полк 213 дивизии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аюпова Роза Касимовна

Мать ребёнка: Аюпова Халима Сафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Муса Касымович

Мать ребёнка: Аюпова Халима Сафовна

Смерть
Неизвестно