Ирина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1926

Сын: Пыхтин Василий Петрович

Отец ребёнка: Пыхтин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пыхтин Николай Петрович

Отец ребёнка: Пыхтин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пыхтина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Пыхтин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно