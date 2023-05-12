Ирина Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1926
Отец ребёнка: Пыхтин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Пыхтин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пыхтина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Пыхтин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно