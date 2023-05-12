Пыхтин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхтин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1926

Сын: Пыхтин Василий Петрович

Мать ребёнка: Ирина Филимоновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пыхтин Николай Петрович

Мать ребёнка: Ирина Филимоновна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пыхтина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Ирина Филимоновна

Смерть
26.03.1942