Пыхтин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти26.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1926
Мать ребёнка: Ирина Филимоновна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Ирина Филимоновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пыхтина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Ирина Филимоновна
Смерть
26.03.1942