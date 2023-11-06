Уколов Филимон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколов Филимон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уколов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Пыхтина Ирина Филимоновна

Мать ребёнка: Уколова Соломонида Самуиловна

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Уколов Максим Филимонович

Мать ребёнка: Уколова Соломонида Самуиловна

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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