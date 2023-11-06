Уколов Филимон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уколов Василий
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.
Дочь: Пыхтина Ирина Филимоновна
Мать ребёнка: Уколова Соломонида Самуиловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Уколов Максим Филимонович
Мать ребёнка: Уколова Соломонида Самуиловна
Смерть
Неизвестно