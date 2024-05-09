Рамазанова Хабсат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Магомедзагир Хирадавович
Отец ребёнка: Рамазанов Хирадав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Салихат Хирадавовна
Отец ребёнка: Рамазанов Хирадав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Супият Хирадавовна
Отец ребёнка: Рамазанов Хирадав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Муминат Хирадавовна
Отец ребёнка: Рамазанов Хирадав
Рождение ребёнка
11.06.1943
Сын: Рамазанов Ахкубег Хирадавович
Отец ребёнка: Рамазанов Хирадав