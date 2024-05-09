Рамазанова Супият Хирадавовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рамазанов Хирадав
Мать: Рамазанова Хабсат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Усман Курбаналиевич
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умарасхаб
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Казбек
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова Айшат
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова Шарипат
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайпулаева (Османова) Айшат
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Усман
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Алиасхаб
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Османова (Алиева) Аминат
Отец ребёнка: Османов Курбан Али
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Османов Курбан Али