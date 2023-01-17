Василиса Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Афимья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Минаев
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Катерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Минаев
Бракосочетание
До 1763
Муж: Яков Минаев
Место жительства
С 1768
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно