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Василиса Макарова

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Афимья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Катерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
До 1763

Муж: Яков Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1768
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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