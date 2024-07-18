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Ефим Гаврилович

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.10.1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1814

Отец: Гаврила Андреевич

Мать: Настасья Вторая

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Дарья Алексеевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лукерья Ефимовна

Мать ребёнка: Дарья Алексеевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Дарья Алексеевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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