Ефим Гаврилович
Место рождения
Дата рождения10.10.1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1814
Отец: Гаврила Андреевич
Мать: Настасья Вторая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лукерья Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Алексеевна
Смерть
После 1850