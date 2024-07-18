Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Алексеевна

Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Гаврилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Гаврилович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Гаврилович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Гаврилович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.