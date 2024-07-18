Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лукерья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Гаврилович
Смерть
После 1850