Рябова Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1822
Муж: Рябов Потап
Рождение ребёнка
15.09.1825
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Рябов Потап
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Рябов Потап
Рождение ребёнка
29.05.1830
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Рябов Потап
Рождение ребёнка
20.06.1832
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Рябов Потап
Рождение ребёнка
17.07.1834
Сын: Рябов Прокофий
Отец ребёнка: Рябов Потап
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Рябов Потап
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Рябов Потап
Смерть
Неизвестно