Рябова Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Агриппина Андреевна

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Место рождения

Мордовский Бугуруслан, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Бугуруслан, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.06.1822

Муж: Рябов Потап

Рождение ребёнка
15.09.1825

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Рябов Потап

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Рябов Потап

Рождение ребёнка
29.05.1830

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Рябов Потап

Рождение ребёнка
20.06.1832

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Рябов Потап

Рождение ребёнка
17.07.1834

Сын: Рябов Прокофий

Отец ребёнка: Рябов Потап

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Рябов Потап

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Рябов Потап

Смерть
Неизвестно
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