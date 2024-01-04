Митрополова (Рыбникова) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрополова (Рыбникова) Елизавета Фёдоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбников Фёдор Прокопьевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрополов Николай Иванович

Отец ребёнка: Митрополов Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрополова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Митрополов Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрополов Иван Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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