Митрополова (Рыбникова) Елизавета Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбников Фёдор Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрополов Николай Иванович
Отец ребёнка: Митрополов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрополова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Митрополов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно