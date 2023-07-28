Смирнов Елисей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Елисей Евдокимович

Смирнов Елисей Евдокимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Смирнов Евдоким Алексеевич

Мать: Смирнова Настасья Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Смирнов Сава Елисеевич

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Пимановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Смирнов Исак Елисеевич

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Пимановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Парасковья Пимановна

Смерть
Неизвестно