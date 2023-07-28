Смирнов Елисей Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Пимановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Пимановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно