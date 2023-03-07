Басманов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басманов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.2014

Жена: Басманова Екатерина

Рождение ребёнка
14.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басманова Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Басманова Екатерина

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