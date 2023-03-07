Басманов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.2014
Жена: Басманова Екатерина
Рождение ребёнка
14.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басманова Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Басманова Екатерина