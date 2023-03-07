Басманова (Есина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басманова (Есина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1991

Отец: не указан

Мать: Есина Галина

Бракосочетание
15.02.2014

Муж: Басманов Владимир

Рождение ребёнка
14.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басманов Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Басманов Владимир

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