Басманова (Есина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1991
Отец: не указан
Мать: Есина Галина
Бракосочетание
15.02.2014
Муж: Басманов Владимир
Рождение ребёнка
14.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басманов Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Басманов Владимир