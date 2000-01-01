Гаврилащенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти14.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1932
Дочь: Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Толстенко Дарья Артёмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилащенко Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Толстенко Дарья Артёмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилащенко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Толстенко Дарья Артёмовна
Смерть
14.01.1943