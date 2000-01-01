Гаврилащенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилащенко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1932

Дочь: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Толстенко Дарья Артёмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилащенко Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Толстенко Дарья Артёмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилащенко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Толстенко Дарья Артёмовна

Смерть
14.01.1943
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