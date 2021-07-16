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Гаврилащенко Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1932

Дата смерти

03.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1932

Отец: Гаврилащенко Николай

Мать: Толстенко Дарья Артёмовна

Рождение ребёнка
02.04.1954

Сын: Петров Юрий Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Павлович

Рождение ребёнка
09.09.1956

Сын: Петров Иван Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Павлович

Рождение ребёнка
05.10.1959

Сын: Петров Александр Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Павлович

Рождение ребёнка
08.02.1961

Дочь: Петрова Нина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Павлович

Рождение ребёнка
31.03.1964

Дочь: Петрова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Павлович

Рождение ребёнка
11.02.1968

Сын: Петров Николай Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Павлович

Смерть
03.03.1991
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