Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1932
Дата смерти03.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1932
Отец: Гаврилащенко Николай
Рождение ребёнка
02.04.1954
Сын: Петров Юрий Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Павлович
Рождение ребёнка
09.09.1956
Сын: Петров Иван Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Павлович
Рождение ребёнка
05.10.1959
Сын: Петров Александр Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Павлович
Рождение ребёнка
08.02.1961
Дочь: Петрова Нина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Павлович
Рождение ребёнка
31.03.1964
Дочь: Петрова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Павлович
Рождение ребёнка
11.02.1968
Сын: Петров Николай Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1991