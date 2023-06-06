Динмухаметов Шафигулла Сахапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафина Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафина Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафина Зухра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафина Зухра
Смерть
1955