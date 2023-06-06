Динмухаметов Шафигулла Сахапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Динмухаметов Шафигулла Сахапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухаметов Шарифулла

Мать ребёнка: Сафина Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафина Зухра

Смерть
1955