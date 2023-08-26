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Дарья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бахлин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бахлин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бахлин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бахлин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бахлин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бахлин Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бахлин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахлин Василий Кононов

Смерть
Неизвестно
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