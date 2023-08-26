Дарья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бахлин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бахлин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бахлин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бахлин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бахлин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бахлин Василий Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно