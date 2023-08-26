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Бахлин Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Бахлин Василий Кононов

Мать: Дарья Карпова

Смерть
1887
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