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Бахлин Георгий Васильевич
Бахлин Георгий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1887
Пол
Мужской
Отец
Бахлин Василий Кононов
1851 г.р.
Мать
Дарья Карпова
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Бахлин Василий Кононов
Мать:
Дарья Карпова
Смерть
1887
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