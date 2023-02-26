Хиония Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти02.01.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1842
Сын: Прокл Максимов
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
30.11.1844
Дочь: Варвара Максимова
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Рождение ребёнка
30.10.1846
Сын: Арсений Максимов
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Смерть
02.01.1847
Рождение ребёнка
12.04.1847
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Максим Авраамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Авраамов
Похороны
Неизвестно
на Минаковском кладбище