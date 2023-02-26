Хиония Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиония Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

02.01.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1842

Сын: Прокл Максимов

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1844

Дочь: Варвара Максимова

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1846

Сын: Арсений Максимов

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.01.1847
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1847

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Максим Авраамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Авраамов

Похороны
Неизвестно
на Минаковском кладбище
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