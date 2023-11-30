Занин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занин Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.21

Дочь: Занина Кира Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.23

Сын: Занин Егор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
25.04.1991

Отец: Занин Сергей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.2013

Сын: Занин Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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