Занин Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.21
Дочь: Занина Кира Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.23
Сын: Занин Егор Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
25.04.1991
Отец: Занин Сергей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.2013
Мать ребёнка: не указана