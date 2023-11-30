Занин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1991

Сын: Занин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.2001

Сын: Занин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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