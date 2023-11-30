Занин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1991
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.2001
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности